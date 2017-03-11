Боевые действия на Донбассе обострились: боевики "подключили" реактивную артиллерию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его информации, на Луганском направлении горячей точкой остается село Крымское. «В целом на Луганском направлении противник осуществил 16 обстрелов», - сказал Лысенко.

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На Донецком направлении боевики совершили 35 обстрелов, 13 - из тяжелого вооружения. Наиболее активно велись обстрелы на Светлодарской дуге, вблизи Зайцево и Авдеевки.

«На Мариупольском направлении произошло 56 обстрелов, 21 - из тяжелого вооружения», - сообщил Лысенко.

Он также напомнил, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военных, 16 получили ранения и травмы. «Мы выражаем соболезнования семьям погибшим», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики за минувшие сутки 107 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.