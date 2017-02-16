Путин пустился во все тяжкие: говорит, что власть Украины готовит диверсии и теракты в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

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"Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна: сорвать Минские соглашения. Сегодняшняя власть в Украине явно не готова к мирному решению этой сложной проблемы и делает ставку на силовое решение. Более того, открыто говорит и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", - утверждает Путин.