На Донбассе российские пропагандисты сняли постановочное видео об отражении нападения "украинской ДРГ" - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Центром информационного противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается подготовка пропагандистских материалов антиукраинской направленности», - говорится в сообщении.

Читайте такжеШкиряк о мощном взрыве в Донецке: циничная провокация "рашистов"

Так, по данным разведки, в понедельник, 6 марта, в районе н.п.Роскошное специалистами Центра с привлечением личного состава и военной техники (около 50 единиц) 2 АК «проведены съемки постановочного видео по отражению нападения «украинской диверсионной группы».

«К съемкам «результатов отражения нападения украинской ДРГ» с представлением «захваченных трофеев» привлекались представители российских СМИ», - говорится в сообщении.

Как известно, на Донбассе российские пропагандисты также готовят постановочные сюжеты о соблюдении боевиками режима "тишины".