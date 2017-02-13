На Донбассе российские пропагандисты готовят постановочные сюжеты о соблюдении боевиками режима "тишины" - разведка

Российско-оккупационные пропагандисты готовят съемки постановочных сюжетов о ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ для съемок постановочных пропагандистских видеосюжетов, с целью дезинформации о соблюдении противником режима полного прекращения огня в районе Ясиноватой и Авдеевки", - говорится в сообщении.

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В то же время сообщается, что боевики в нарушение договоренностей относительно полного прекращения огня, совершали демонстрационные (провокационные) обстрелы с применением минометов (82-мм, 120-мм), вооружения и стрелкового оружия позиций подразделений сил АТО на Авдеевском, Кураховском и Мариупольском направлениях.

Как сообщал УНИАН ранее, под Пикузами две группы боевиков пытались оттеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

"В районе Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.) противник после минометного обстрела попытался оттеснить боевую охрану ВСУ на северо-запад от поселка силами двух мелких пехотных групп по 10-12 человек, при поддержке огня крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке военных экспертов группы "Информационное сопротивление".