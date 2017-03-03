Боевики обстреляли КП "Марьинка", ранен военный

В результате этого ранение получил украинский военный, сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда.

Согласно информации, обстрел произошел с 21.20 до 21.52 со стороны населенного пункта Александровка. Боевики применили стрелковое оружие калибра 7,62 мм.

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Во время обстрела получил ранение средней тяжести и военнослужащий Краматорского пограничного отряда, который нес службу на контрольном пункте.

Напомним, 28 февраля боевики на Донбассе открыли огонь по КП «Марьинка». Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет, а пограничники в ответ огонь не открывали.