Боевики показали, как Савченко прибыла в "ДНР" (фото)

Они находятся на территории учреждения, передает один из сайтов террористов.

Отмечается, что визит проходит в закрытом режиме. "Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников", - говорится в сообщении сайта боевиков.

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Как сообщалось, сегодня боевики заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных. Сама Савченко уже объяснила свою поездку в оккупированный Донецк.