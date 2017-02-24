Боевики показали, как Савченко прибыла в "ДНР" (фото)
21:56, 24 февраля 2017Война
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Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли сегодня в исправительную колонию в Макеевке.
Савченко находится в Макеевке / Сайт боевиков
Они находятся на территории учреждения, передает один из сайтов террористов.
Отмечается, что визит проходит в закрытом режиме. "Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников", - говорится в сообщении сайта боевиков.
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Как сообщалось, сегодня боевики заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных. Сама Савченко уже объяснила свою поездку в оккупированный Донецк.
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