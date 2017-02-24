СБУ проверит, подстрекала ли Савченко военных "свергать преступную власть"
Служба безопасности Украины проверит информацию о подстрекательстве внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко украинских военных покинуть оборонительные позиции на Донбассе и совершить государственный переворот.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"СБУ проверит информацию о подстрекательстве Савченко военных к перевороту", - заявила она.
Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».
Также она призвала Генпрокуратуру и СБУ открыть уголовное производство в отношении Савченко.
Позже советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил эту информацию.
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"Как выяснилось, она ехала туда с откровенно провокационной целью и призывами "бросать оружие, уходить с передовой на Киев, чтобы снести "преступную власть", - говорится в его сообщении.
Также Шкиряк подчеркнул, что это прямой призыв к свержению конституционного строя.