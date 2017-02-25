Боевики обстреляли КП "Майорск" из крупнокалиберных пулеметов

11:37, 25 февраля 2017
Война
1842

С начала года зафиксировано уже 17 вражеских атак на дорожные коридоры.

в результате обстрела пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет / Фото УНИАН

Боевики вчера обстреляли дорожные коридоры через линию разграничения в направлении позиций контрольного поста «Майорск». 

Читайте такжеМинометы, танки, БМП: боевики более 90 раз обстреляли военных, двенадцать раненых

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время обстрелов террористы использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. 

Согласно сообщению, в результате обстрела пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что с начала года зафиксировано уже 17 вражеских атак на дорожные коридоры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter