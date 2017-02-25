Боевики обстреляли КП "Майорск" из крупнокалиберных пулеметов

Боевики вчера обстреляли дорожные коридоры через линию разграничения в направлении позиций контрольного поста «Майорск».

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время обстрелов террористы использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Согласно сообщению, в результате обстрела пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что с начала года зафиксировано уже 17 вражеских атак на дорожные коридоры.