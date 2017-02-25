Боевики обстреляли КП "Майорск" из крупнокалиберных пулеметов
11:37, 25 февраля 2017Война
1842
С начала года зафиксировано уже 17 вражеских атак на дорожные коридоры.
В результате обстрела пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет / Фото УНИАН
Боевики вчера обстреляли дорожные коридоры через линию разграничения в направлении позиций контрольного поста «Майорск».
Читайте такжеМинометы, танки, БМП: боевики более 90 раз обстреляли военных, двенадцать раненых
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Во время обстрелов террористы использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Согласно сообщению, в результате обстрела пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Также в Госпогранслужбе сообщили, что с начала года зафиксировано уже 17 вражеских атак на дорожные коридоры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter