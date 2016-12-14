Боевики обстреляли очередь на КПВВ "Майорск", есть погибший и раненый (фото)
В зоне проведения АТО в Донецкой области боевики обстреляли очередь на контрольном пропускном пункте въезда/выезда "Майорск", в результате чего погиб один человек и еще один ранен.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Twitter.
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Сьогодні терористи відкрили вогонь по людям, які перебували в черзі на #КПВВ «Майорськ». Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) December 14, 2016
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, это произошло около 9:00. В результате обстрела в 50 метрах от контрольного поста один мужчина был ранен в плечо, а другой получил смертельное ранение в голову.
Пропускные операции на данном направлении приостановлены, пограничники немедленно вывели с линии огня людей, которые находились на въезд с неконтролируемой территории.
Состояние раненого удовлетворительное.
Ранее также стало известно, что в Луганской области в результате обстрела боевиками КПВВ "Станица Луганская" ранен пограничник.