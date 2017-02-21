В Минобороны рассказали о смене тактики оккупантов под Авдеевкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Под Авдеевкой оккупанты изменили тактику: утром интенсивность минометных обстрелов уменьшилась, одновременно на передовую выходят вражеские снайперы», - заявил он.

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«Вчера мощнейший обстрел со стороны противника произошел в Каменке: он продолжался почти семь часов», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки из-за обстрелов двое украинских бойцов были ранены, семеро – травмированы.

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

2 февраля Совет безопасности ООН провел заседание в связи с обострением ситуации на Донбассе. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания заявил, что российская сторона проигнорировала более 200 запросов Украины о прекращении боевых действий в районе Авдеевки.

Также он напомнил, что 31 января Украина призвала к проведению срочной встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, чтобы "остановить напряженность ситуации", но российская сторона и ее марионетки отказались от нее, утверждая, что это "неподходящий момент".