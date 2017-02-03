Ельченко: Россия проигнорировала более 200 запросов Украины прекратить боевые действия вокруг Авдеевки

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

“Со времени вспышки военный действий, Украина неоднократно, буквально сотни раз просила российских представителей в Совместном центре контроля и координации использовать их влияние, чтобы остановить военные действия. Из 230 запросов, сделанных в период с 29 января до 1 февраля, чтобы остановить боевые действия в районе Авдеевки, все, кроме двух, были проигнорированы”, - заявил Ельченко.

Также он напомнил, что 31 января Украина призвала к проведению экстренной встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, чтобы “остановить напряженность ситуации”, но российская сторона и ее марионетки отказались от нее, утверждая, что это “неподходящий момент”.

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Одновременно, в этот момент Ельченко посмотрел в сторону постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина и сказал: “Серьезно? Это неподходящий момент?”.

Посол Украины добавил, что несмотря на призывы к установлению срочного и всеобъемлющего режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, 1 февраля российские боевики продолжали осуществлять обстрелы днем и ночью, и даже стреляли в направлении бригады ремонтников, которые пытались отремонтировать поврежденные линии электропередач, обстреливали жилые дома и обстреляли одну из дорог, как знак против эвакуации гражданских.

“Это является военными преступлениями, и ни чем иным”, - заявил Ельченко.

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Также он сказал, что с начала этого года 20 украинских военных были убиты и 134 были ранены российскими гибридными силами и поддерживаемыми ею боевиками.

Ельченко во время заседания Совбеза ООН показал всем присутствующим фотографию 26-летнего солдата Андрея Кизило, который погиб 29 января, защищая Авдеевку. Посол Украины посмотрел в сторону Чуркина и сказал: “Посмотрите в его глаза, господин посол. Это ваше вооружение и ваши соотечественники убили его”.