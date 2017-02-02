Заседание Совета Безопасности ООН по Украине (событие завершено)
23:01, 02 февраля 2017Политика
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Сегодня, 2 февраля, Совет Безопасности ООН рассматривает ситуацию возле Авдеевки.
REUTERS
Совет Безопасности ООН сейчас рассматривает ситуацию возле Авдеевки.
Как сообщал УНИАН, с 1 февраля Украина начала свое председательство в Совете Безопасности ООН. Должность председателя СБ ООН займет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Как заявлял ранее Ельченко в интервью журналистам, среди этих вопросов, в частности, защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.
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