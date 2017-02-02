Заседание Совета Безопасности ООН по Украине (событие завершено)

Совет Безопасности ООН сейчас рассматривает ситуацию возле Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля Украина начала свое председательство в Совете Безопасности ООН. Должность председателя СБ ООН займет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Как заявлял ранее Ельченко в интервью журналистам, среди этих вопросов, в частности, защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.