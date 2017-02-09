"Одну ногу оторвало полностью и срезало часть головы": боевик рассказал, каким нашли ликвидированного "Гиви"

На данный момент есть две версии уничтожения террориста, передает один из пропагандистских ресурсов.

"Первая – взрывчатка была заложена в его кабинете в батарее. По всей видимости, закладку произвел кто-то из его бойцов, "завербованных Украиной". Скорей всего, из недавно принятых", - считает боевик.

Вторая – якобы "ДРГ" из "Шмеля" стрельнули за пределами базы в окно. Обе эти версии сейчас проверяются.

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По словам Завдовеева, рамы в кабинете "Гиви" остались целыми, если бы били со "Шмеля", их бы вывернуло внутрь комнаты.

"Во-вторых, "Гиви" лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй — ступню, и срезало часть головы, это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было, соответственно это похоже на тротил или на пластид", — рассказал боевик.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".