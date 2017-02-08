В Донецке ликвидирован главарь боевиков "Гиви"
Командир "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.
Об этом сегодня сообщили в "оперативном командовании "ДНР", передают ресурсы боевиков.
Отмечается, что это произошло "в результате теракта".
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"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" "полковник" Михаил Толстых, известный как "Гиви", — говорится в сообщении.
На данный момент на месте уничтожения террориста работает "следственная группа".
По сообщению Стрелкова-Гиркина, в оккупированном Донецке взорван кабинет главаря штурмового "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".
"Якобы взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель", - говорилось в сообщении Стрелкова на его странице в ВКонтакте.