Огнемет, из которого уничтожили "Гиви", есть только на вооружении российской армии - Шкиряк (видео)

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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"Если говорить о способе ликвидации "Гиви", то огнемет "Шмель" есть исключительно на вооружении армии Российской Федерации. По нашей оперативной информации, весь последний год происходил жесткий конфликт между террористами Захарченко и "Гиви". Этот конфликт заключался в борьбе за перераспределение материальных ресурсов и влияние на подконтрольной сепаратистам территории", - сказал Шкиряк.

По его словам, "Гиви" последнее время был практически неподконтролен Захарченко и не выполнял его приказы.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".