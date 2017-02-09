Российский журналист рассказал, чем закончится зачистка террористов "ДНР" и "ЛНР"

Об этом Бабченко поведал в комментарии "Апострофу".

Он отметил, что печальный финал тех, кто строит бандитское квазигосударство, легко прогнозируем. Бабченко считает, что зачистки среди боевиков — взаимные подрывы и убийства — будут продолжаться.

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Журналист считает, что когда все это "устаканится", на Донбасс "будет посажен человек из Москвы", который устраивает Россию.

"Поляна будет защищена, и на этом все остановится", — прогнозирует Бабченко. Он добавляет, что такой вариант случится, если к тому времени так называемые "ДНР" и "ЛНР" все еще будут существовать. В дальнейшем журналист прочит Донбассу участь никем не признанных Приднестровья или Абхазии.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.