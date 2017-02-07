События в Авдеевке показали, что слабым местом в "гибридной войне" является критическая инфраструктура Украины - эксперт

Директор Национального института стратегических исследований, академик, советник президента Украины Владимир Горбулин убежден, что последние события в Авдеевке продемонстрировали, что в «гибридной войне» с Россией крайне слабым местом остается критическая инфраструктура нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

Эксперт подчеркнул, что основными проблемами Украины до сих пор остается зависимость от российских поставщиков.

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«Политическая цель нашего гибридного противника пока не достигнута, но борьба продолжается. Экономическая, финансовая, энергетическая зависимость Украины от РФ не только не обеспечила мира и безопасности, но обнаружила критическую уязвимость к гибридному шоку. Слабая диверсификация внешней торговли Украины, ее историческая зависимость от российских поставщиков и потребителей в производственных цепях – факторы, позволившие РФ сделать торговлю главной мишенью агрессии против Украины в экономической сфере», - добавил Горбулин.

«Крайне слабым местом остается критическая инфраструктура Украины, и последние события в Авдеевке это болезненно продемонстрировали», - заявил советник президента.

В то же время, по его словам, гибридная война против Украины создала импульс для ускорения экономических и финансовых трансформаций и структурных сдвигов, увеличила масштаб экспортных отношений со странами Евросоюза.

Напомним, снайперы российских оккупантов обстреляли офицеров украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).