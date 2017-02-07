Парубий о путинской России: варвары 21-го века

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

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Спикер поблагодарил присутствующих в сессионном зале иностранных дипломатов и народы их стран за поддержку Украины относительно санкций против России и оказание помощи в войне с "варварами 21-го века - путинской Россией".

Парубий подчеркнул, что война происходит не просто в Украине, а в "центре Европы". "Путинская кровавая русская рулетка - это вызов всему цивилизованному миру. Агрессия сначала против свободной Грузии, убийство мирных граждан - женщин и детей - в Сирии, развязанная война против Украины, кто следующий в списке обезумевшего кремлевского убийцы?" - сказал он.