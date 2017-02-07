Снайперы российских оккупантов обстреляли офицеров украинской стороны СЦКК

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Вчера во время проведения фотофиксации обстрела врагом мирного населенного пункта Лобачево, российско-террористическими войсками было совершено коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК. Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь", - проинформировали в штабе.

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Отмечается, что в результате обстрела раненых и погибших нет, но поврежден автомобиль миссии.

"Следует обратить внимание, что все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии. Подчеркиваем, что подобные поступки являются грубым нарушением всех международных соглашений и еще раз подчеркивает бандитский характер террористических формирований ОРДО и ОРЛО", - говорится в сообщении.