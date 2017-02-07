Журналист раскрыл потери ВСУ на Донбассе за январь

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

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"Боевые потери на фронте за январь 2017-го. 18 украинских воинов погибли в боях. Они не останутся цифрами в сводках, у каждого из них останется имя и лицо", - говорится в его сообщении.

Ранее первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков заявлял, что за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.