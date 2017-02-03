В ВСУ рассказали об общем количестве погибших и раненых бойцов за время обострения под Авдеевкой

Об этом сообщил первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков на заседании оперативного штаба относительно Авдеевки под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет "Украинская правда".

"В районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования попробовали совершить наступательные действия и выбить подразделения из занимаемых позиций. Противник не достиг успеха и понес потери. По состоянию на данный момент противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений", – сказал он.

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В целом боевики совершили порядка 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.

"За данный период (с 29 февраля – ред.) потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составили: бесповоротные – 10 человек, раненых – 66 (бойцов)", – сообщил Цветков.

"За 2-3 февраля противник осуществил 10 обстрелов, выпустив порядка 1700 мин и снарядов. Несмотря на введение режима "тишины" 2 февраля, противник продолжил обстрел опорных пунктов, в том числе – с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 ("Град" – ред.)", осуществив порядка 410 выстрелов", – отметил он.

"Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов и 1 обстрел населенного пункта – это юго-западная окраина Авдеевки. Во время их запрещенное минскими соглашениями оружие противник применил 16 раз, 1600 мин и снарядов (использовал), в том числе БМ "Град" – 40 ракет, и 20 ракет из БМа по населенному пункту", – проинформировал Цветков.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки. За это время от обстрелов боевиков погибли по меньшей мере трое мирных жителей и девять были ранены. Также были повреждены 95 домов, 85 из них - частные дома, 7 - многоэтажки, 3 - нежилые сооружения (гараж, автомагазин, летняя кухня). Вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление - в аварийном состоянии.

Приказов не отвечать на обстрелы боевиков у украинских военных нет. Об этом во время совещания с силовиками заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, у военных есть все возможности защищаться. Впрочем, бойцы АТО не отвечают огнем на обстрел жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.

Отметим, за участие в боевых действиях в районе Авдеевки Порошенко отметил высокими государственными наградами 48 военнослужащих ВСУ.