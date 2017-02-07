Боевики пытаются дискредитировать украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов по обстрелам города Мариуполь", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО назвали это очередной попыткой со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов по обстрелу мирного населения города на подконтрольной Украине территории.