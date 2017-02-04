Обстрел боевиками электриков вблизи Авдеевки: Жебривский озвучил подробности

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице Facebook.

«Сегодня электромонтажники вместе со служащими ГСЧС снова выходили на место порыва ЛЭП, чтобы восстановить электроснабжение для Авдеевки. Было выявлено два порыва линии электропередачи. Монтажники облэнерго подготовились к ремонту, но когда один из них поднялся на опору ЛЭП, российские наемники открыли по нему стрельбу. К счастью, монтажник не получил ранений, но ремонтные работы пришлось прекратить, и в 14.45 бригада вынуждена была вернуться обратно», - написал Жебривский.

По его словам, специалисты готовятся завтра снова выйти на ремонт ЛЭП.

Также председатель ВГА выразил благодарность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и особенно первому заместителю миссии Александру Хугу, которые «сегодня сработали безупречно».

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки.

Днем 3 февраля Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников вчера начали ремонт на месте обрыва одного из вводов ЛЭП. Сегодня утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удалось провести из-за прицельного огня оккупантов.