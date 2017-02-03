Боевики стреляют из "Градов" из жилого сектора Донецка: опубликовано новое видео

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующую видеозапись.

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"Свежее видео с места взрыва на Мотеле. На заднем плане четко видно, как в черте города из жилого сектора работает "Град", - говорится в его описании к видео.

"Россиянам нужно больше жертв среди мирного населения. Цинично вызывают ответку по гражданским. Чем больше погибнет - тем для них лучше", - выразил возмущение журналист.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее жители Донецка зафиксировали массированный обстрел боевиками Авдеевки из "Градов".

Как сообщал УНИАН, независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat определила точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января.