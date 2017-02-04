Боевики обстреляли электриков, которые проводили ремонтные работы возле Авдеевки

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Facebook.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии до Авдеевки. Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Возобновить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - отметил Цеголко.

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Он добавил, что соответствующая информация отправлена ОБСЕ и международным партнерам.

"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - подчеркнул Цеголко.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки.

Днем 3 февраля председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников вчера начали ремонт на обрыва одного из вводов ЛЭП. Сегодня утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки.

Сегодня пресс-служба ГСЧС сообщила, что пиротехники обследовали дорогу возле Донецкой фильтровальной станции.

Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что работы на Донецкой фильтровальной станции прекращены из-за обстрелов.