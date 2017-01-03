Ихтамнет: волонтеры рассекретили российских кадровых военных на Донбассе (фото)

Об этом говорится в расследовании волонтеров "Стоп Террор".

Причем Мубаракзянов Ильфат "совершенно случайно" оказался действующим военнослужащим 23-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая располагается в городе Самара.

А уже на фотографиях Мубаракзянова волонтерами был опознан его сослуживец Жучков Никита.

Перед тем как отправится на территорию Украины, снять российскую форму, военнослужащие ВС РФ Жучков Никита и Мубаракзянов Ильфат сделали несколько совместных фотографий.

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А в сентябре месяце 2014-го года Жучков Никита оказывается на Донбассе, причем в компании своего сослуживца Мубаракзянова Ильфата.

"Несмотря на тот факт, что Жучков в социальной сети ВКонтакте изменил свои данные, документ, который прилагается к медали "ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА", помог нам установить его фамилию, имя и отчество, звание военнослужащего. И конечно удалось установить причастность к оккупации Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший сержант 23-й гвардейской мотострелковой бригады Жучков Никита Владимирович по окончанию срока пребывания на территории Украины продолжает нести службу в ВС РФ.