Ихтамнет: волонтеры рассекретили российских кадровых военных на Донбассе (фото)
На Донбассе был опознан Мубаракзянов Ильфат Рустамович как один из участников незаконных вооруженных формирований.
Об этом говорится в расследовании волонтеров "Стоп Террор".
Причем Мубаракзянов Ильфат "совершенно случайно" оказался действующим военнослужащим 23-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая располагается в городе Самара.
А уже на фотографиях Мубаракзянова волонтерами был опознан его сослуживец Жучков Никита.
Перед тем как отправится на территорию Украины, снять российскую форму, военнослужащие ВС РФ Жучков Никита и Мубаракзянов Ильфат сделали несколько совместных фотографий.
Читайте также"Командировка" на Донбасс: волонтеры рассекретили российского военного-артиллериста (фото)
А в сентябре месяце 2014-го года Жучков Никита оказывается на Донбассе, причем в компании своего сослуживца Мубаракзянова Ильфата.
"Несмотря на тот факт, что Жучков в социальной сети ВКонтакте изменил свои данные, документ, который прилагается к медали "ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА", помог нам установить его фамилию, имя и отчество, звание военнослужащего. И конечно удалось установить причастность к оккупации Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший сержант 23-й гвардейской мотострелковой бригады Жучков Никита Владимирович по окончанию срока пребывания на территории Украины продолжает нести службу в ВС РФ.