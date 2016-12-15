Волонтеры рассекретили российских военных на Донбассе (фото)

В новом расследовании представлены четверо земляков-сослуживцев из состава разведывательного батальона 7-й военной базы Вооруженных сил России, замеченные в "украинской командировке – 2015", передает InformNapalm.

Отмечается, что их опознание проходило по итогам анализа информации и фотоматериалов из социальных профилей фигурантов расследований.

Волонтеры рассказали, что на заднем фоне групповой фотографии, где позируют военнослужащие 7-й военной базы, одетые в неуставную форму типа «горка» (характерная экипировка "мятежных шахтёров" в 2014–2015 годах), видны заброшенные строения.

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"Как характер местности, так и тип строений не позволяют предположить, что это снимок из горной Абхазии. Местность на фотографии больше напоминает степной ландшафт приграничного с Россией района в окрестностях Изварино. Подобный пейзаж мы видели в фотоотчете о поездке на Донбасс российского ремонтника М. Баюрова, который обнаружил не только себя, но и тактическую группу 200-й бригады Северного флота РФ", - говорится в расследовании волонтеров.

Также они назвали имена российских военных: Алтынбек Жумарыстанов (Жумарстанов), Эдуард Чунов, Куандык Жарканалиев, Самат Исалиев.

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