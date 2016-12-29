На позиции "Зенит" вблизи Авдеевки боевик пытался снять украинский флаг (видео)

Так, на позицию "Зенит" неподалеку Авдеевки дерзкий боевик решил пробраться к украинским окопам и снять сине-желтый флаг, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Приазовье захлебнулась атака боевиков на позиции украинских морпехов (видео)

Диверсант незаметно высунулся из разрушенного нового терминала Донецкого аэропорта и почти вплотную приблизился к нашему знамени.

Однако украинские бойцы своевременно заметили врага в тепловизор. "Сразу мы не поняли, что это было – какое-то животное, что ли. Оказалось, силуэт, похожий на человека, быстро приближался к рыбацкому домику, где наши ребята недавно установили флаг. Сделали несколько выстрелов по нему – после того силуэт скрылся", - рассказали защитники Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что враг уменьшил интенсивность обстрелов в районе Авдеевской промзоны.