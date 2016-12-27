Боевики в районе Авдеевской промзоны уменьшили интенсивность обстрелов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, защитники Авдеевской промзоны заявили, что вражеские атаки на их позиции после Рождества по западному обряду несколько уменьшились, но они такие же тщательные, как и были.

Поэтому в тихие минуты воины отдыхают с книгой в руках или с оружием.

Украинские защитники находятся от позиций боевиков на расстоянии в несколько десятков метров и до объявления очередного режима «тишины» здесь продолжались контактные бои, а сейчас происходят постоянные провокации.

Недавно на этих позициях осколок боеприпаса от гранатомета попал в шею одному из бойцов ВСУ, его товарищи смогли вовремя оказать первую медицинскую помощь.

Пока продолжается относительное затишье, украинские защитники промышленной зоны установили большой флаг Украины, который освятил патриарх Филарет.

Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки продолжали нарушать режим "тишины" в зоне АТО. В частности, на Донецком направлении львиная доля обстрелов со стороны боевиков пришлась на район Светлодарской дуги.