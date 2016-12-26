Передача Украине тел погибших на Светлодарской дуге военных: волонтер рассказал подробности

07:01, 26 декабря 2016
Война
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Тела погибших на Светлодарской дуге военных, которых офицеры ГВС (гражданско-военного сотрудничества) забрали у боевиков, прошли первичную судмедэкспертизу. 

Украине передали тела двух погибших военных / cimic.com.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Александр Сурков.

По предварительному заключению специалиста, "следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений".

"Инфа от тех, кто врать не обучен, это те, кто непосредственно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена", - говорится в сообщении Суркова. 

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По словам волонтера, тела отправлены в Днепр, где будет произведено уже полное освидетельствование.

"Фейкометы Гай и Кабакаев, если бы хотели и вправду разобраться в ситуации, то должны были ехать на место и убеждаться во всем лично, а не требовать "комиссий". Попасть "туда" несложно, поверьте, я бы даже машину выделил", - выразил он возмущение информацией двух волонтеров.

Ранее волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Кабакаев заявлял, что на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге.

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Теги: #военные#Светлодарская дуга#тела