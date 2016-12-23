Утром боевики атаковали позиции ВСУ возле Водяного, ранен один боец – штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное Донецкой области произошло боевое столкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, один военнослужащий получил ранения», - подчеркивают в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, по информации координатора проекта «СтопТерор» Семена Кабакаева, на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.

В Генштабе подтвердили потери среди украинских военных.