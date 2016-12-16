"Бойтесь и ждите": Турчинов прокомментировал возможную причастность Украины к ликвидации ключевых боевиков на Донбассе

"Идет война. На войне смерть врага - обычное явление. Вы хотите, чтобы я публично взял ответственность за реализацию этих задач? Я этого делать не буду. Но это война и на войне те, кто обагрил руки кровью украинцев должны быть уничтожены. И если кто-то из убийц все еще считает, что он где-нибудь спрячется - на оккупированной территории или в России - то им, мне почему-то так кажется, это сделать не удастся", - цитирует Турчинова Liga.net.

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Секретарь СНБО считает, что делать громкие заявления об уничтожении врагов, как это делает Израиль, не самое сложное.

"Наши партнеры постоянно просят нас не провоцировать ситуацию. Мы и не провоцируем, как видите. Громкие заявления и пиар только усложняют работу спецслужб любой страны. Ведь подобная работа делается не для пиара. И если говорить о Моссаде, то никто там о большинстве своих операций публично не заявляет. Исключения - да, бывали, но как форма психологического давления на арабских террористов, чтобы показать, что возмездие неизбежно. А убийцы на оккупированных территориях должны дрожать от своей обреченности. Ведь удар может быть получен не только от украинских спецслужб, но и от бандитов-конкурентов за право грабить недограбленное и от российских хозяев, подчищающих за собой грязные следы. Бойтесь и ждите…", - резюмировал Турчинов.