Эксперт объяснил значение недавних ракетных стрельб Украины возле Крыма

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он припомнил, что предыдущие ракетные стрельбы Украина проводила более пяти лет назад, сейчас ВСУ нужна была подобная тренировка.

"Выполнена серьезная задача. Кроме того, мы показали, что в Украине ведутся работы по модернизации зенитных ракет и вообще по зенитно-ракетному комплексу. Это важнейшее направление, если учесть, что Украина никогда не разрабатывали и не производила ЗРК", - говорит эксперт.

При этом Бадрак добавил: "Особенно важен тот факт, что и Россия получила сигнал, что ракетная школа у нас развивается. Потому что на фоне этих стрельб сразу же целый ряд экспертов вспомнили о том, что в течение года было много информации по другим испытаниям. И по проекту "Ольха" - это ракета для реактивных систем залпового огня, и по проекту "Нептун" - это ракета для мобильного комплекса, одна из модификаций которых может стать прообразом будущей крылатой ракеты".

Читайте такжеКак украинские ракеты пролетели мимо угроз России (все подробности)

"Есть еще одна хорошая наработка. Это оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", представляющий собой усовершенствованную версию "Сапсана", о котором говорили с 2006 года. Но "Гром-2" выполняется за иностранные деньги (Саудовской Аравии - Ред.). Соответственно, если он будет поставлен заказчику, то имея уже выполненный ОКР, Украина сможет использовать его для своей армии и развить собственные силы сдерживания", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.