ВСУ намерены и дальше проводить ракетные стрельбы возле Крыма

Об этом рассказал начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает Inforesist.

"В последний раз подобные учения проходили 4 года назад. У нас был специализированный полигон на мысе Чауда в Крыму, но с аннексией полуострова мы его потеряли. Зато теперь у нас появился новый полигон, это место можно считать оптимальным. Нам требовалась малонаселенная местность и большой участок моря, куда можно направить ракеты. Именно такое место мы и отыскали в Херсонской области", — сказал Крыжановский.

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По словам начальника пресс-центра воздушного командования "Юг", стрельбы прошли отлично, а все запущенные Украиной ракеты попали точно в цель.

"Начальник Генерального штаба Виктор Муженко и командующий воздушными силами ВСУ генерал Сергей Дроздов подчеркнули, что программа учений выполнена на 100%. Из 16 запущенных ракет – все поразили цели. Цели были всевозможные. Еще в учениях была задействована боевая и транспортная авиация, зенитно-ракетные и радио-технические войска, которые тоже справились с поставленными задачами", — подчеркнул он.

Напомним, 2 декабря Вооруженные силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет вблизи оккупированного Крыма.