В Минобороны рассказали о количестве погибших военных ВСУ за время АТО

В Министерстве обороны назвали количество украинских военных, которые погибли на Донбассе за время проведения АТО. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос агентства «Доступ до правды».

В ответе отмечается, что по состоянию на 21 ноября 2016 года погибло 2145 военных ВСУ.

При этом отмечается, что 691 погибших – лица, которые были призваны во время частичной мобилизации.

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Отмечается, что среди погибших 335 офицеров и 1807 солдат и сержантов (старшин).

При этом общее количество раненых – 7091 военнослужащий. Небоевых потерь ВСУ - 487 человек.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

При этом за минувшие сутки, 28 ноября, враг большинство обстрелов снова сосредоточил на Мариупольском направлении. Всего за сутки было зафиксировано 38 вражеских обстрелов.