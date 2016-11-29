Сутки в зоне АТО: ранены пятеро украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако пять наших бойцов были ранены», - сказал Мотузяник.

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Напомним, за прошедшие сутки, 28 ноября, враг большинство обстрелов снова сосредоточил на Мариупольском направлении. Всего за сутки было зафиксировано 38 вражеских обстрелов.