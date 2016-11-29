Сутки в АТО: 38 вражеских обстрелов, горячее всего – на Мариупольском направлении

За прошедшие сутки, 28 ноября, враг большинство обстрелов снова сосредоточил на Мариупольском направлении. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицком, Гнутово и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в повдомленні.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.

Кроме того, на Луганском направлении российско-оккупационный контингент многократно обстреливал Крымское из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения. Также под обстрелы попали Новоалександровка и Новозвановка. По Станице-Луганской стрелял снайпер.

"В целом за сутки произошло 38 обстрелов", - подытожили в штабе.