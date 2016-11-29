На Луганщине возле Крымского боевики били из крупнокалиберных минометов: ранены четверо бойцов

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, сообщили УНИАН в Департаменте массовых коммуникаций ОГА.

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По его данным, за прошедшие сутки противник 11 раз открывал огонь по позициям украинских военнослужащих на Луганском направлении.

В частности, в направлении села Крымское Новоайдарского района боевики пять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы разных типов, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов четверо украинских бойцов получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Также из гранатометов различных типов, БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз были обстреляны расположения сил АТО вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района.

По укреплениям украинских военнослужащих возле пгт. Станица Луганская российско-террористические войска открывали огонь из гранатометов различных типов. В районе работал вражеский снайпер.