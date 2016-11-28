Докучаевск в оперативном окружении, украинские военные готовы освободить город - волонтер

На своей странице в Facebook он написал, что Докучаевск - в оперативном окружении.

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"Российско-террористические войска пытались прорваться - ребята отбили атаку и ждут приказа идти в наступление. Количество недовольных т.н. "ДНР" жителей в Докучаевске достигло критического предела! Ребята говорят, что в случае успешного развития событий Докучаевск можно освободить за 2 часа!" - рассказал Приходько.

Кроме того, волонтер отметил, что по "Минску" - Докучаевск наш.

Ранее СМИ сообщали, что силы АТО создали потенциальный "котел", в котором боевики могут потерять целый город Докучаевск.

Когда боевики попытались захватить терриконы, которыми окружен город, то с большим удивлением обнаружили, что верхушки рукотворных гор заняты силами АТО. Город с трех сторон находится под огневым контролем 30-й бригады. До полного окружения – полшага.