Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли танки и грузовики с боеприпасами к "Градам"

Об этом на брифинге сегодня заявил пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет "ЛІГА.net".

По его словам, в город Харцызск с РФ прибыли шесть вагонов с боеприпасами для "Градов".

"Через Свердловск в направлении Сорокино (бывший Краснодон, - ред.) проехали два танка. Через Матвеев Курган на оккупированную территорию - 24 грузовика с боеприпасами", - сказал Лысенко.

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На станцию Иловайск прибыло шесть вагонов с запчастями к военной технике и провизией, а также 5 цистерн горюче-смазочных материалов.

Напомним, 12 ноября, враг активно использовал артиллерию и гранатометы.

На Мариупольском направлении позиции ВСУ дважды были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкиного. А из 122 миллиметровых артиллерийских установок Талаковку. Из минометов различных калибров – Широкине, Водяное, Талаковку, Красногоровку, Богдановку.

Тогда же 12 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции четырех военнослужащих были ранены.