За сутки в зоне АТО получили ранения четверо украинских военных – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако четверо наших военнослужащих были ранены", - сказал Мотузяник.

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По его словам, на Донецком направлении в результате артиллерийского обстрела по поселку Тоненькое погиб один гражданский. Также оккупанты неоднократно обстреливали позиции украинских военных на Светлодарской дуге и в Авдеевской промзоне «При этом было выпущено более 160 минных снарядов. Украинские войска открывали ответный огонь с целью пресечения агрессивных действий врага», - сказал представитель Минобороны.

На Мариупольском направлении боевики по сравнению с предыдущими днями резко увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, используя пушки и минометы. «Основные боевые действия продолжаются в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь-Широкино. Количество выпущенных боеприпасов по нашим позициям насчитывает десятки. Украинские войска ведут огонь в ответ», - сказал Мотузяник и добавил, что в Марьинке во время обстрела были ранены двое волонтеров.

Он также сообщил, что на Луганском направлении боевые действия велись в Станично-Луганском районе, за исключением самого райцентра, в Крымском, а также под Попасной. Российские оккупационные войска массово применяли минометы и артиллерию по Крымскому, Новозвановке и Троицком.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции произошло 64 обстрела со стороны боевиков, из них на Луганском направлении – 15, Донецком – 6, Мариупольском – 43.