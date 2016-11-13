На Донбассе обострилась ситуация: боевики резко нарастили огневую активность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении позиции ВСУ дважды были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкино. А из 122 миллиметровых артиллерийских установок Талаковку. Из минометов различных калибров – Широкино, Водяное, Талаковку, Красногоровку, Богдановку.

"Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и Павлополя обстрелял и снайпер", - говорится в сообщении штаба.

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На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российские оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицком. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому, Новозвановке, Валуйскому, Малиновом, Новоолександровке и Троицком.

На Донецком из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Тоненькое. Из минометов различных калибров – Авдеевку.

"В целом за указанный период произошло 64 обстрела. Из них на Луганском направлении – 15, на Донецком – 6, на Мариупольском – 43", - рассказали в пресс-центре АТО.