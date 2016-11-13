Крымское на Луганщине боевики обстреляли из танка - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Так, на Луганском направлении враг использовал минометы во время обстрелов урочища Костомарово и Крымского, а из гранатометов и стрелкового оружия велся обстрел Новоалександровки и Сокольников. По Крымскому стрелял танк.

"На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевиками обстреляны позиции близ населенных пунктов Широкино, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь. Вблизи последнего работал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, в районе Авдеевки, противник применил миномет, добавили в штабе.