В зоне АТО погиб украинский регбист (фото)

По данным Федерации регби Украины, Здоровец - воспитанник ДЮСШ киевского регби.

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"Игрок последнего поколения команды "Авиатор". Киев (до 2014 года), когда она еще была участником чемпионата Украины. Также в свое время Денис защищал цвета молодежной сборной Центрального региона", - говорится в сообщении.

Так, Федерация регби Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса.

Подробности гибели регбиста не сообщаются.