В зоне АТО погиб украинский регбист (фото)
15:47, 11 ноября 2016Война
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В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский регбист Денис Здоровец.
Денис Здоровец / rugby.org.ua
По данным Федерации регби Украины, Здоровец - воспитанник ДЮСШ киевского регби.
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"Игрок последнего поколения команды "Авиатор". Киев (до 2014 года), когда она еще была участником чемпионата Украины. Также в свое время Денис защищал цвета молодежной сборной Центрального региона", - говорится в сообщении.
Так, Федерация регби Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса.
Подробности гибели регбиста не сообщаются.
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