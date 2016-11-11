На Луганщине сегодня погиб 1 украинский боец, еще 2 ранены – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Юрия Гарбуза.

«Российские наемники постоянно нагнетают обстановку на линии разграничения, сводя на нет усилия Украины по деэскалации конфликта. Наиболее напряжения ситуация сложилась в конце октября, когда количество обстрелов возросло до 20 в сутки. Враг начал прицельные обстрелы домов мирных жителей в Попасной, а вчера фактически обстреляли людей в очереди на КПВВ «Станица Луганская». Сегодня в результате обстрела погиб украинский боец, двое – получили ранения», - проинформировал Гарбуз.

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По данным пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки, как и в предыдущие дни, вражеский огонь не утихал по всей линии разграничения.