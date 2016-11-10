В СБУ иронично прокомментировали заявление Захарченко о "ликвидаторах" террориста "Моторолы"
В СБУ отреагировали на заявления главаря "ДНР" Александра Захарченко о людях, которые якобы причастны к уничтожению террориста "Моторолы".
Об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.
Она подчеркнула, что сегодня просто "фейкопад" от кремлевского агитпропа, вспомнив не только заявление Захарченко, а и задержание в оккупированном Крыму "украинских диверсантов".
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"Сегодня прям фейкопад от кремлевского агитпропа и их приспешников в Украине – ФСБ задержала очередных украинских "диверсантов", стали известны выдуманные фамилии ликвидаторов "Моторолы", мы следим за кем-то", - говорится в сообщении Гитлянской.
"Я не удивлюсь, если к вечеру "выяснится", что няша Поклонская наш агент, которого мы внедрили в Госдуму для снижения ее интеллектуального уровня "в критические дни", - иронизирует спикер СБУ.
Ранее глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что к ликвидации террориста "Моторолы" якобы причастен начальник управления СБУ в Донецкой области Виталий Мариков.