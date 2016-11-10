В "ДНР" нашли "виновного" в ликвидации террориста "Моторолы"

Об этом заявил одному из ресурсов боевиков.

"Я готов назвать имена причастных к убийству "Моторолы". По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он "курирует деятельность ДРГ на Донбассе" – начальник СБУ в Донецкой области", — сказал Захарченко.

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Также террориств добавил, что "имена "исполнителей убийства" Арсена Павлова уточняются".

Одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".