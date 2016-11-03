Украина увеличила боевой состав ракетных войск и артиллерии втрое

11:26, 03 ноября 2016
Война
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За два года боевой состав ракетных войск и артиллерии увеличился втрое.

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Об этом говорится в поздравлении начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

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"По сравнению с 2014 годом, боевой состав войск увеличился втрое. Сегодня предпринимаются целенаправленные меры по наращиванию боевого потенциала ракетных войск и артиллерии, совершенствуется их организационная структура, обеспечивается системная модернизация и принятие на вооружение новых образцов тягачей, техники и артиллерийских систем. Это серьезная и кропотливая работа, которая предусматривает ответственность за порученное дело", - заявил Муженко.

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