В зоне АТО во время боевого столкновения погиб украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военный погиб, еще восемь получили ранения”, - сказал он.

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По данным Лысенко, военнослужащий погиб во время боевого столкновения в Верхнеторецком.

4 бойца получили ранения во время обстрелов в Авдеевке, 1 – на позиции «Шахта Бутовка», 1 – в Верхнеторецком и еще 2 – в Луганском, сообщил представитель Минобороны.

Лысенко также сообщил о потерях противника. «Так, 26 октября в морг Донецка доставлены 20 тел погибших оккупантов. Главным образом из состава так называемой 100-й бригады российских оккупационных войск», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.