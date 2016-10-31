В ИС рассказали, как Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных элементов в "ДНР"

Последних подозревают в причастности к ликвидации главаря бандформирования "Спарта" "Моторолы", пишет на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Среди сотрудников "МВД ДНР" распространяется информация, что задержания проводятся по прямому указанию главаря "ДНР" Захарченко, который использует ликвидацию "Моторолы" для устранения из рядов "МВД" неугодных элементов по примеру Плотницкого в "ЛНР", - говорится в сообщении Тымчука.

Также отмечается, что Плотницкий под предлогом "борьбы с последствиями попытки госпереворота" проводит массовые чистки в "госструктурах ЛНР".

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".